أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أنه تم إقراض 800 ألف أسرة منذ بداية برنامج الإسكان.
وقال الحقيل :” من بداية البرنامج وحتى الآن اقتربتا من ٨٠٠ ألف أسرة ونطمح لتزايد هذا الرقم في ظل الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030″.
وأضاف ” بسبب دعم الحكومة ورؤية سمو ولي العهد يمكن ٨٠٠ ألف تماثل ٤٠ سنة مع اختلاف السكان”.
فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: أقرضنا 800 ألف أسرة منذ بداية برنامج الإسكان ونطمح لتزايد هذا الرقم في ظل الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/UssxKnFmAx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023
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