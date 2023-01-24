أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أنه تم إقراض 800 ألف أسرة منذ بداية برنامج الإسكان.

وقال الحقيل :” من بداية البرنامج وحتى الآن اقتربتا من ٨٠٠ ألف أسرة ونطمح لتزايد هذا الرقم في ظل الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030″.

وأضاف ” بسبب دعم الحكومة ورؤية سمو ولي العهد يمكن ٨٠٠ ألف تماثل ٤٠ سنة مع اختلاف السكان”.