كشفت شركة أليانز السعودي الفرنسي، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التوظيف للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مساعد مدير الحوكمة.

‏(Governance Assistant Manager)

2- تنفيذي الحساب.

‏(Account Executive)

3- مشرف تجربة العملاء.

(Customer Experience Supervisor)

4- مسؤول أول الاكتتاب.

(Senior Underwriter)

5- مدير تطوير المنتجات.

(Product Development Manager)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، ولمعرفة المهام الوظيفية على الوظائف عبر موقع لينكد إن .