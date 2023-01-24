كشفت شركة أليانز السعودي الفرنسي، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التوظيف للسعوديين.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مساعد مدير الحوكمة.
(Governance Assistant Manager)
2- تنفيذي الحساب.
(Account Executive)
3- مشرف تجربة العملاء.
(Customer Experience Supervisor)
4- مسؤول أول الاكتتاب.
(Senior Underwriter)
5- مدير تطوير المنتجات.
(Product Development Manager)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، ولمعرفة المهام الوظيفية على الوظائف عبر موقع لينكد إن .
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