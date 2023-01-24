كشفت شركة أليانز السعودي الفرنسي، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التوظيف للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مساعد مدير الحوكمة.
‏(Governance Assistant Manager)
2- تنفيذي الحساب.
‏(Account Executive)

3- مشرف تجربة العملاء.
(Customer Experience Supervisor)
4- مسؤول أول الاكتتاب.
(Senior Underwriter)
5- مدير تطوير المنتجات.
(Product Development Manager)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، ولمعرفة المهام الوظيفية على الوظائف عبر موقع لينكد إن .