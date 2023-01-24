كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير هندسة أول/ الصيانة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية)، فضلًا عن مهندس تخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 23 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة المراعي