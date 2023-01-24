أوضح مدير الإدارة العامة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في سدايا عبد الله الذواد أنه يتم العمل على حلول تقنية تسهم في الكشف عن مظاهر التشوه البصري والحد منها في الرياض.
وقال الذواد :” التشوه البصري من التحديات التي تواجه المدن، حيث أن هناك مظاهر كثيرة تتسبب في التشوه البصري كالكتابة على الجدران والنفايات وغيرها”.
وأضاف ” نعمل على تفعيل دور الذكاء الاصطناعي بواسطة نشر مجموعة كبيرة من السيارات تمسح شوارع الرياض بشكل دوري، وهذا المسح يعالج في البنية التحتية لسدايا لاكتشاف مظاهر التشوه البصري ومعالجتها”.
فيديو | مدير الإدارة العامة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في سدايا عبد الله الذواد: نعمل على حلول تقنية تسهم في الكشف عن مظاهر التشوه البصري والحد منها في الرياض#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/Gkn8DFAdVs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023
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