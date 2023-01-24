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الثلاثاء24 يناير

صحفي إسباني: بيكيه حاول العودة إلى شاكيرا

منذ 25 دقيقة
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صحفي إسباني: بيكيه حاول العودة إلى شاكيرا
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أفادت تقارير صحفية، بأن المدافع الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، ندم على انفصاله عن صديقته السابقة المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وحاول العودة إليها بعد شهر فقط من إعلانهما الانفصال.

وأكدت مصادر قريبة من المغنية الكولومبية شاكيرا على ندم بيكيه بعد الانفصال وحاول العودة.

وقال الصحفي الإسباني جوردي مارتن: “أقارب شاكيرا قالوا لي إنهما أنهيا علاقتهما في أبريل الماضي، إذ بعد شهر ندم بيكيه على ذلك وعاد إلى المنزل، لكن الأمر لم ينجح وقررا الانفصال تمامًا. كانت صديقته الجديدة كلارا شيا موجودة بالفعل بحلول ذلك الوقت”.

يُذكر إن جيرارد بيكيه خان المغنية الكولومبية بضع مرات، وسامحته سابقا لكن في المرة الأخيرة رفضت وقررت الانفصال لأنها كانت تعرف أن علاقته مع كلارا لم تكن مجرد مغامرة.

 

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