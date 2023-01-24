كشف الصندوق السعودي للتنمية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الشهادة الجامعية (لا تشترط الخبرة).

وأوضح الصندوق، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو: مُحلل استمرارية الأعمال، مشترطًا درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، اللغة الإنجليزية – مهارات التواصل.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م، بينما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]