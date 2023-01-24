أوضحت المذيعة المصرية منى العمدة، في أول ظهور لها بعد إيقاف برنامجها “الجمهورية الجديدة” الذي يذاع على فضائية النهار،إن مقطع الفيديو الذي تسبب في اتخاذ إجراء بحقها جرى التلاعب به ونشره على مواقع التواصل لإثارة الجدل.

و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة مقاطع فيديو للمذيعة منى العمدة من برنامجها ، وسط حالة استنكار لأسلوبها في الحديث، حيث رأوا أنها تتحدث بصوت هادئ بشكل مبالغ فيه، متهمينها بتعمد الإثارة أمام الضيف.

وعقبت المذيعة المصرية على قرار وقفها قائلة: “الفيديو كان يتضمن سؤالاً للضيف في حلقة من برنامج الجمهورية الجديدة، عن رأيه في العاصمة الإدارية، لكن تم التلاعب في الصوت، وتهدئة الإضاءة، وإضافة موسيقى”.

وأضافت : “الفيديو الذي تم تداوله على السوشيال ميديا، تم التلاعب فيه، من خلال مستوى الصوت والإضاءة، وهذا ما قالته إحدى الجهات الرقابية في قناة النهار”، مؤكدة أن الفيديو الأصلي لم يكن بهذا الشكل.

وبررت انخفاض صوتها بأنه أمر تقني خارج عن إرادتها قائلة “قمت بتركيب مايك واحد فقط لأول مرة خلال عامين ونصف، عمر البرنامج؛ وذلك بسبب طبيعة الزي الذي كنت أرتديه، ما أدى لانخفاض الصوت عن المعتاد”.

وتابعت : “كان هناك سبب آخر أيضًا، وهو أنني أجريت مؤخرًا جراحة في أذني، وآثارها ما زالت مستمرة معي حتى الآن، وأتناول علاجًا ومسكنات كثيرة، لكن هذا لم يغير في الصوت، لكن أصابني بحالة من الهبوط”.