أكد المحامي ناصر بن طريد، أن اعتداء الممارس الصحي على مريض يعطي النيابة العامة حق طلب تشديد العقوبة بناء على ما تراه مناسبًا للحالة.

وقال “بن طريد” خلال مداخلة على قناة الإخبارية :” أن نظام مزاولة المهن الصحية ينص على احترام الممارس الصحي أثناء عمله لحق الإنسان، ومراعاة كرامته.”

وأضاف :” أن اعتداء الممارس الصحي على مريض يتضمن شقًا متعلقًا بالنيابة العامة من حيث صفتها واختصاصها وصلاحياتها، فضلًا عن شق يتضمن الحق الخاص لذوي المريض.”

وأفاد “بن طريد ” بأن ذلك الفعل يتضمن عقوبة تبعية ترتبط بجهة العمل وتكون حسب الجريمة، وقد تصل تلك العقوبة إلى فصل الممارس الصحي من عمله.