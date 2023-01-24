تحدث رئيس رابطة دوري المحترفين عبدالعزيز العفالق عن مشاكل البث التلفزيوني التي تواجه الدوري السعودي.

وقال العفالق :” المشاكل التي تواجه عملية البث متعددة ونحن على تواصل دائم مع كافة الأطراف لإيجاد حل عاجل”.

وأضاف “في الفترة الحالية هناك تركيز كبير على الانتشار، حيث توصلنا إلى أن يكون مشاهدة الدوري ب١٢٠ دولة وهذا يعد رقم كبير جدا، وبالفعل هناك متابعات من دول عديدة لأول مرة “.