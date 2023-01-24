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الثلاثاء24 يناير

بالفيديو.. هل يجوز للمرأة أن توصي بحرمان زوجها من ميراثها بعد وفاتها؟ “المنيع” يوضح

منذ 1 ساعة
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بالفيديو.. هل يجوز للمرأة أن توصي بحرمان زوجها من ميراثها بعد وفاتها؟ &#8220;المنيع&#8221; يوضح
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أوضح الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، هل يجوز للمرأة أن توصي بحرمان زوجها من ميراثها بعد وفاتها.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، خلال برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، أنه ليس للمتوفي أن يمنع وارثًا عن إرثه، لأنه ليس منه ولا فضل له في ذلك على الوارث نفسه فهو تلقى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن هناك فرق عظيم بين من يعطي أبنائه وأقربائه في حياته، فهذا يكون له فضل والفضل لله سبحانه وتعالى ولكن يكون له أجر، وإذا مات فهو لا يملك شيئًا فقد انقطع عمله.

 

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