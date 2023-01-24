كشفت مجموعة شركات راشد الراشد وأولاده عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية بعدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مُنسق إداري (جدة):
– درجة البكالوريوس مع خبرة سنة.
– يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- مهندس مراقبة الجودة والسلامة (الدمام):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- مهندس مدني (جدة، الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
4- مفتش سلامة وصحة مهنية (الأحساء):
– حاصل على شهادتي أوشا و نيبوش.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 02هـ الموافق 2023/01/24م، حتى الانتهاء من العدد المطلوب، والتقديم من خلال: Al Rashed Group Jobs, Al Rashed Group Careers, Jobs in Al Rashed Group .
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