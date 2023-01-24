كشفت مجموعة شركات راشد الراشد وأولاده عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مُنسق إداري (جدة):

– درجة البكالوريوس مع خبرة سنة.

– يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مهندس مراقبة الجودة والسلامة (الدمام):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- مهندس مدني (جدة، الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

4- مفتش سلامة وصحة مهنية ‏(الأحساء):

– حاصل على شهادتي أوشا و نيبوش.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 02هـ الموافق 2023/01/24م، حتى الانتهاء من العدد المطلوب، والتقديم من خلال: Al Rashed Group Jobs, Al Rashed Group Careers, Jobs in Al Rashed Group .