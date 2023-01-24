أوضح استطلاع عالمي تحسن صحة السعوديات عن النساء البريطانيات والكنديات والإسبانيات والإيطاليات، وحلّت في مؤشر “هولوجيك العالمي لصحة المرأة” في المرتبة ٢٨ عالميًّا بفارق بسيط عن المرأة الفرنسية التي جاءت في المرتبة ٢٧ من بين ١٢٢ دولة عالمية.

وصحياً جاءت المرأة السعودية في المرتبة الأولى حيث يُظهر الاستطلاع الذي بدأ في ٢٠٢١، تسجيل السعوديات ٦١ نقطة من أصل ١٠٠، متساوية من حيث النقاط بالمرأة في أمريكا وأستراليا وبلجيكا وفرنسا وهونج كونج وأيسلندا وماليزيا؛ بينما سجل المتوسط العالمي أقل من 53 نقطة.

وعربيًّا جاءت في المرتبة الثانية السيدات الإماراتيات بـ٥٩ نقطة في المرتبة ٣٥ عالميًّا، والجزائريات في المرتبة ٦٣ بـ٥٣ نقطة، والتونسيات في المرتبة ٨٥ بـ٤٨ نقطة، ثم المصريات في المرتبة ٨٩ بـ٤٧ نقطة، والأردنيات في المرتبة ٩٧ بـ٤٥ نقطة، والمغربيات في المرتبة ٩٨ بـ٤٤ نقطة، والعراقيات في المرتبة ١١١ بـ٤١ نقطة، واللبنانيات في المرتبة ١١٨ بـ٤٠ نقطة.

أما المرأة في تايوان فجاءت في المرتبة الأولى حيث حققت ٧٠ نقطة من ١٠٠ نقطة في المؤشر العالمي لصحة المرأة، وحلت المرأة الأفغانية في المرتبة ١٢٢ (الأخيرة) عالميًّا بـ٢٢ نقطة.