أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار سيحول مدن المملكة من سكنية إلى محركات اقتصادية.

وقال وزير الاستثمار، خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، أن الاستثمار هو الوقود الذي سيحوّل مدن المملكة من سكنية إلى محرّكات اقتصادية تضاهي أفضل المدن العالمية.

وأوضح “الفالح” أن المملكة انتقلت في العقود الماضية من دولة يغلب عليها الطابع الريفي والقروي للزراعة والرعي إلى دولة تضاهي أفضل دول العالم من ناحية المدن الكبرى ونفتخر بما وصلنا إليه.

وأشار إلى أن النسبة العظمى من اقتصاد المملكة مازالت تأتي من البترول والتعدين والمدن الصناعية في الجبيل وينبع، لكن إنتاجية المدن مازالت خلف الركب مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، والمدن اليوم هي بوتقة لصناعة الاقتصاد الجديد المبني على إنتاجية الفرد.

فيديو | الفالح: نسبة اقتصاد المملكة العظمى ما زالت تعتمد على البترول وإنتاجية الفرد قليلة #فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/ClNt3iYreL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2023