يتجاهل الكثيرون تجفيف شعرهم عقب الاستحمام والنوم بشعر مبلل، وهو ما قد يتسبب في مشكلة مؤرقة.

وقال الخبير ماكس ستيفنز، من The Sleep Checklist:” أن عدم تجفيف الشعر يتسبب في تساقط الشعر وتلفه وضعف السلامة الهيكلية للشعر عندما يكون مبللا وتجعله أكثر عرضة للتكسر”.

وأشار إلى أن الذهاب إلى الفراش بشعر مبلل يمكن أن يخلق شعرًا مجعدًا وهشًا، لذا إذا لاحظت أن شعرك ليس بحالة جيدة كما كان عليه من قبل، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص من الاستحمام الليلي.

وأفاد بأنه عندما تتقلب باستمرار في أثناء نومك، يتعرض شعرك للضغط، ويمكن أن يتسبب هذا الضغط في تقصف الشعر وعندما يكون شعرك مبللا يكون من الأسهل إلحاق الضرر به أكثر مما لو كان جافًا.

وقال: ” أن إحدى أسهل الطرق لتقليل المخاطر المرتبطة بالنوم بشعر مبلل هي تقليل عدد المرات التي تغسل فيها شعرك في الأسبوع، على الرغم من أن هذه النصيحة قد تبدو بسيطة، إلا أنها تساعد في تقليل الضرر الذي تلحقه بشعرك”.

وأضاف:” أن ترك بعض الوقت بين غسل الشعر ووقت النوم سيساعد أيضًا، إلى جانب إمكانية اعتماد أغلفة وسائد حريرية والتي يمكن أن تحمي الشعر بشكل أفضل لأنها تسمح للشعر بالانزلاق عبرها عند الحركة أثناء الليل.”