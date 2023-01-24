وثق مقطع فيديو لحظة اكتشاف مجموعة من الأسحار والأعمال المؤذية داخل مقبرة في إحدى القرى المصرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه امتلأت إحدى المقابر في مصر بعدد كبير من الأسحار المربوطة على عرائس وزجاجات بلاستيكية، وحتى عظام حيوانات.

وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع ورواياتهم التي تعكس تعرضهم للسحر والأذى على يد الآخرين.