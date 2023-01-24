وصف الدكتور فؤاد سندي طبيب أسرة مختص بالتأمين “السمنة” برأس الأفعى للمرضين الأشهر في المجتمع السعودي وهما السكر، ضغط الدم.
وقال فؤاد :” يجب ألا نكتفي تماما بعمل جراحات سمنة للمصابين لأننا نعالج ١٠ آلاف مريض سمنة ويتم دخول ٣٠ ألف شخص آخر في داء السمنة”.
وأضاف ” المملكة تتصدر نسب السمنة عالمياً لأربع عقود من الزمن ولا يجب أن نقفز على المشكلات. الوقاية هي الأساس. يوجد ٣ مليون طفل سعودي مصاب بالسمنة “.
وتابع ” الزيوت المهدرجة متعارف عليها عالمياً بأنها أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والدهون والكوليسترول والسمنة “.
#الشارع_السعودي | د. فؤاد سندي : "السمنة" هي رأس الأفعى للمرضين الأشهر في المجتمع السعودي "السكر، ضغط الدم". #قناة_السعودية@khaledaloqaily | @drfouadsindi pic.twitter.com/46AwzRoLNW
— قناة السعودية (@saudiatv) January 23, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً