وصف الدكتور فؤاد سندي طبيب أسرة مختص بالتأمين “السمنة” برأس الأفعى للمرضين الأشهر في المجتمع السعودي وهما السكر، ضغط الدم.

وقال فؤاد :” يجب ألا نكتفي تماما بعمل جراحات سمنة للمصابين لأننا نعالج ١٠ آلاف مريض سمنة ويتم دخول ٣٠ ألف شخص آخر في داء السمنة”.

وأضاف ” المملكة تتصدر نسب السمنة عالمياً لأربع عقود من الزمن ولا يجب أن نقفز على المشكلات. الوقاية هي الأساس. يوجد ٣ مليون طفل سعودي مصاب بالسمنة “.

وتابع ” الزيوت المهدرجة متعارف عليها عالمياً بأنها أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والدهون والكوليسترول والسمنة “.