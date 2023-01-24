أكدت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت حدد جلسات استجواب للمدعي العام و3 قضاة ومسؤولين أمنيين الشهر المقبل.

وادعى قاضي التحقيق بانفجار المرفأ على مدير الأمن العام عباس إبراهيم ومدير عام أمن الدولة أنطوان صليبيا، فضلا عن مدعي عام الدولة ورئيس المجلس الأعلى للجمارك، والقضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.

وأضافت وسائل الإعلام، أنه ادعى على رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي وعضو المجلس غراسيا القزي، لافتة إلى أن اللائحة التي أصدرها القاضي البيطار لائحة أولى وستكون هناك لوائح أخرى بأسماء جديدة.