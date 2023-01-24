تسبب امرأة في وفاة طفلتها التي لم تتجاوز العامين من عمرها حيث كانت تعاملها بطريقة سيئة نظرًا لشقاوتها داخل المنزل، و اعتادت على ضربها وسوء معاملتها.

وتركت الأم طفلتها لمدة خمسة أيام مرتدية الحفاض “بامبرز” دون تغييره، ما تسبب في إصابة الرضيعة بحالة تشوه في الجزء السفلي من الأمام والخلف، وتدهور حالتها الصحية، حتى فوجئت بوفاتها.

وكشف رجال مباحث حلوان في مصر غموض العثور على جثة رضيعة لم يتجاوز عمرها السنتين، عقب توقيع الكشف الطبي عليها وبيان وجود آثار حروق بجسدها.

وألقت الشرطة القبض على الأم للاشتباه بوجود شبهة جنائية بالتسبب في وفاة رضيعتها البالغة من العمر سنتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.