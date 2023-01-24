أفاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتخفيض قيمة الضمانات البنكية من 100% إلى 25 % لتساعد المستثمر في التطوير والبناء.

وقال الحقيل خلال ملتقى الاستثمار البلدي :” أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية مكنتنا من تحسين العلاقة مع المستثمر، حيث أن اللائحة سمحت بإيجارات لمدة قصيرة جدًا وإتاحة الفرص للمستثمرين بتجربة أفكار جديدة أو لفعاليات أو مناسبات في أوقات لا تتجاوز الـ 3 أشهر .”

وأضاف:” قُمنا بتخفيف المخاطر على المستثمرين عن طريق تنويع التعاقد، بالإيجار أو مشاركة الإيرادات عليها.”

فيديو | الحقيل: خففنا المخاطر على المستثمرين عن طريق تنويع التعاقد#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/CXn7E3M35d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2023

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: خفضنا قيمة الضمانات البنكية من 100% إلى 25 % لنساعد المستثمر في التطوير والبناء#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/A8ZNggRVfc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2023