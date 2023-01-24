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الثلاثاء24 يناير

وزير الصناعة: المدن ستكون حاضنة لكثير من الصناعات(فيديو)

منذ 2 دقيقة
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وزير الصناعة: المدن ستكون حاضنة لكثير من الصناعات(فيديو)
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أكد وزير الصناعة بندر الخريف أن المدن ستكون حاضنة لكثير من الصناعات، وذلك لتوفير نوعية معينة من فرص العمل

وقال وزير الصناعة :” الاستراتيجية الصناعية التي تم إطلاقها منذ أكتوبر الماضي خليط من الأهداف الكبيرة فيما يتعلق بأهداف القطاع في تحقيق الناتج المحلي، وعدد الاستثمارات التي حددناها بأكثر من ٨٠٠ مشروع رئيسي باستثمارات تصل إلى تريليون ريال”

وأضاف ” والمهم في الاستراتيجية هو الجانب النوعي وكيف تكون المملكة بلد يحتضن صناعات متقدمة وذات قيمة اقتصادية عالية وأيضا صناعات لها طابع صناعة المستقبل “.

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