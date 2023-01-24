أوضح استشاري أمراض الجلدية الدكتور أحمد العيسى، أن مرض أطفال القمر «وراثي ونادر»، محذرًا المرضى من زواج الأقارب.

وقال العيسى، خلال مداخلة على “برنامج صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية :” أن أطفال القمر هم الذين يعانون من تلف بالإنزيم المسؤول عن الحمض النووي، وأي أشعة بنفسجية يتم تسليطها على الّ DNN المتواجد في الجلد حيث تدمره فتظهر الخلايا السرطانية.”

وأضاف: “الإنسان يمتلك جينًا ينظف مشاكل الأشعة البنفسجية ويجعل DNA يقوم بمهامه الصحيحة”، مُشيرًا إلى أن القليل من الشمس يؤثر على أصحاب هذا المرض وتجعل الخلايا الجلدية تذهب إلى السرطان ولا تذهب إلى التعديل “.

وأضاف “مرض نادر، من كل مليون شخص يصيب شخصًا واحدًا، لذلك لابد أن يتجنب المصاب بهذا المرض الزواج من الأقارب ليقلل من انتشار هذا المرض.”

وأشار إلى أن المرض يظهر في أول 6 شهور وتبدأ أعراضه بالنمش والإحمرار، مُشيرًا إلى أن البشرة كلما كانت بيضاء أكثر كلما كان اختراق الأشعة فوق البنفسجية أسهل.

ونصح العيسى بضرورة حماية أطفال القمر من أشعة الشمس لتجنب إصابتهم بسرطان الجلد، وحماية أعينهم بارتداء النظارات الشمسية.

#صباح_السعودية | متى تبدأ أعراض مرض أطفال القمر؟ ولماذا البشرة السمراء أفضل من البشرة البيضاء؟ استشاري أمراض الجلدية د. أحمد العيسى يوضح ذلك. @DrAhmedAlissa #قناة_السعودية pic.twitter.com/BltcG7Y6vR — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 24, 2023