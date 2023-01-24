أوضحت أخصائية طب الطوارئ شريفة يوسف، اليوم الثلاثاء، الطريقة الصحيحة لإسعاف شخص ابتلع لسانه.

وقالت شريفة يوسف، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن إسعاف الشخص البالغ يكون من خلال استخدام أصبعين من أسفل الرأس لرفعها إلى الأعلى، مع مسك الرأس من الأعلى باليد الأخرى، ما يتيح فتح مجرى الهواء وإعادة اللسان إلى مكانه.

وذكرت أن مدة ارتخاء عضلة اللسان تختلف باختلاف مدة فقدان الوعي ووفقا للمسبب، لافتة إلى أنه في حالة الإصابات لا يمكن توقع وقت معين، بخلاف الارتخاء الناتج عن نوبات الصرع، والتي تتوقف مدتها في هذه الحالة وفقا لمدة النوبة.

وأشارت إلى أن في حالة إسعاف الأطفال، فأوضحت أن مجرى التنفس يكون أقصر من البالغين، ومن ثم يجب التأكد من أن مستوى الرأس يكون على نفس مستوى الصدر، مع رفع بسيط للرأس والتأكد من استمرار عملية التنفس.

وأضافت أن اعراض حالة بلع اللسان عند الاطفال، تشمل تحول لون الفم إلى اللون الازرق، أما في حالات البالغين فتظهر كحالة اختناق مع الكحة أو فقدان الوعي، كما نصحت الشخص الذي يواجه هذه الحالة بسرعة الاتصال بحالات الطوارئ الصحية أو إبلاغ أي شخص على القرب منه.