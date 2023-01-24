كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي: محاسب مبيعات – وظيفتان، بائع إلكترونيات، محاسب مبيعات (دوام موسمي)، أخصائي أول منع الخسائر، مدير التدقيق الداخلي الإقليمي.

وذكرت أن الشروط العامة أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، مهارات التواصل والتعامل مع العملاء.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال موقع شركة بنده للتجزئة