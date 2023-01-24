أُصيبت 10 طالبات بإصابات متفرقة نتيجة حادث اصطدام حافلة كانت تقلّهن عصر أمس الإثنين بمحافظة المخواة، أثناء عودتهم من جامعة الباحة من محافظة العقيق.

وأفادت بعض المصادر بأنه تم نقل الحالات المُصابة إلى المستشفى، لافتة أن بعض الحالات غادرت ولم يتبقَ إلا عددٌ لا يتجاوز 3 حالات في المستشفى.

يُذكر أن طالبات المحافظات التهامية بمنطقة الباحة يقطعن يومياً قرابة 180 كيلو متراً ذهاباً وعودة، في رحلة سفر يومية للوصول إلى مقر جامعة الباحة بمحافظة العقيق، وذلك بعد قرار مجلس شؤون الجامعات تحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية.