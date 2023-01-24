أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن في المملكة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُساعد إداري (لا تشترط الخبرة).

2- أخصائي رئيسي التدريب.

3- أخصائي الحوكمة.

4- مشغلي معدات.

5- مدير الإنتاج.

6- مراقب – مواد السيارات (ثانوية فأعلى).

7- أخصائي تقنية العمليات.

8- أخصائي أول إدارة علاقات الموردين.

9- أخصائي أول تحليل البيانات وإدارة الأداء.

10- المشرف الأمني.

11- مخطط صيانة.

… وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع