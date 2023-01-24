أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن في المملكة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُساعد إداري (لا تشترط الخبرة).
2- أخصائي رئيسي التدريب.
3- أخصائي الحوكمة.
4- مشغلي معدات.
5- مدير الإنتاج.
6- مراقب – مواد السيارات (ثانوية فأعلى).
7- أخصائي تقنية العمليات.
8- أخصائي أول إدارة علاقات الموردين.
9- أخصائي أول تحليل البيانات وإدارة الأداء.
10- المشرف الأمني.
11- مخطط صيانة.
… وأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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