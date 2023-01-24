أوضح خبير الفلك والأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، أن الأيام القادمة هي الأيام الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا، وهي الأيام الفاصلة بيننا وبين رمضان، لافتًا أنه متبقٍّ عليه 59 يومًا، وسنلاحظ مرورها بلمح البصر.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي على تويتر:” أن العامة تصف شهر رجب وشعبان بالشهور القصيرة”، لافتًا أن يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان، وأطول شهور السنة مرورًا شوال.

وأضاف خلال حديثه على قناة العربية: “إن أكبر كواكب المجموعة الشمسية المشتري، وألمع نجوم السماء الشعرى، وأجمل ما في الكون القمر”، مؤكدًا أن الثلاثة يمكن رؤيتهم بالعين المجردة طوال هذه الليالي.

وأشار الزعاق إلى أنه في كل ليلة في هذه الليالي يقترب المشتري من القمر وأقرب مسافة بينهما يسميها العرب بالاقتران فالجميل سيقترن مع الكوكب الكبير، حيث إن المشتري أكبر من كوكب الأرض 1200 مرة، بينما القمر أصغر من الأرض 4 مرات.