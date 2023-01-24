بالفيديو.. وزير الأراضي الكوري الجنوبي: مشروع مدينة “نيوم” نموذج للمدن الذكية

أكد وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية وون هي ريونغ، اليوم الثلاثاء، أن مشروع مدينة “نيوم” نموذج للمدن الذكية.

وقال وون هي ريونغ، خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، أن المدن الذكية تحل مشكلة الازدحام المروري؛ حيث يمكنك المشي إلى المكتب أو المتنزهات القريبة خلال 10 دقائق.