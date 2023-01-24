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الثلاثاء24 يناير

بالفيديو.. وزير الأراضي الكوري الجنوبي: مشروع مدينة “نيوم” نموذج للمدن الذكية

منذ 10 ثانية
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بالفيديو.. وزير الأراضي الكوري الجنوبي: مشروع مدينة &#8220;نيوم&#8221; نموذج للمدن الذكية
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الرياض

أكد وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية وون هي ريونغ، اليوم الثلاثاء، أن مشروع مدينة “نيوم” نموذج للمدن الذكية.

وقال وون هي ريونغ، خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، أن المدن الذكية تحل مشكلة الازدحام المروري؛ حيث يمكنك المشي إلى المكتب أو المتنزهات القريبة خلال 10 دقائق.

 

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