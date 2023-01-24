كشف مسؤول حكومي في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إقالة 5 حكام أقاليم من مناصبهم وهم حكام كييف وخيرسون وزابوريجيا وسومي ودينيبرو.

واستقال نائبين لوزير تنمية المجتمعات والأقاليم الأوكراني من منصبيهما، على خلفية فضيحة الفساد التي تورط فيها العديد من المسؤولين الأوكران.

وأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، عن إقالة نائب المدعي العام من منصبه، وذلك على خلفية قضايا الفساد التي تعهد الرئيس الأوكراني بفتحها وإقالة كل المتورطين بها.

وقرر نائب وزير الدفاع الأوكراني، فولوديمير هافريلوف، الاستقالة اليوم من منصبه، على خلفية قضايا فساد تتعلق بالجيش، كما قدم نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أيضا، كيريلو تيموشينكو، اليوم الثلاثاء، باستقالته إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.