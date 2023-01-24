أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، بنجاة طفل مصري من الموت بأعجوبة بعد إصابته بجرح قطعي 4 سم وجروح متفرقة بالجسم، نتيجة عضة أسد.

وأوضح الطفل رحيم أحمد إنه قابل أسداً بالطريق، وأنه هجم عليه وعضه وألحق به جروحاً، وذلك خلال زيارته لإحدى المزارع بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية في مصر.

واستقبلت السلطات الأمنية بلاغاً يفيد باستقبال مستشفى أبو كبير المركزي الطفل رحيم أحمد (9 أعوام- مقيم بمساكن العباسة التابعة لمركز فاقوس) مصاباً بجروح مختلفة نتيجة عضة من حيوان.

وقال أهل الطفل في بلاغ للشرطة، أنهم كانوا في استراحة واقعة على طريق السيد عبده نصر التابع لمركز أبو كبير، وأن الطفل كان يلهو بعيداً عنهم، وانتبهوا لصراخه فسارعوا ليجدوه بين أنياب أسد، وأنهم تمكنوا من إنقاذه، ولاذ الأسد بالفرار.