أوضح الدكتور مشاري النعيم أستاذ نظريات العمارة والنقد المعماري أن المدينة السعودية لا يمكن أن تصنع الصدفة، مبيناً إننا ضحايا تقليدنا للمدينة الامريكية التي جعلت الأولوية للسيارة وليس للفرد.

وقال النعيم :” اليوم أصبح هناك مرونة اجتماعية وتقبل الآخر، فقبل ٢٠ عام لم يكن هناك فكرة المدينة المتسامحة التي تتقبل الآخر سواء الأجنبي أو من أبناء الوطن ذاته”.

وأضاف ” الآن المدينة السعودية تتجه أكثر إلى التسامح إلى جانب الرغبة في التفاعل مع الآخر وخلق مجتمع مديني”.