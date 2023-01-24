كشفت تقارير عن إصدار تحذيرات من سلالة جديدة من فيروس كورونا تشق طريقها لتصبح النوع السائد في المملكة المتحدة البريطانية.

وأشارت إلى أن أورثروس ، أو CH.1.1. ، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المتغيرات والسلالات التي تتصدر حاليًا الإصابات باعتبارها الأبرز.

وأفادت بأنه تم اكتشاف أورثروس لأول مرة في نوفمبر من عام 2022 ويشكل الآن حوالي 23 ٪ من حالات كوفيد في البلاد.

وبدأت الأبحاث بالفعل في العثور على الأعراض الأولية لـ سلالة أورثروس، ولكن وفقًا لتطبيق ZOE Covid ، فهي عبارة عن سيلان في الأنف وإرهاق خفيف أو شديد وصداع والتهاب في الحلق وعط