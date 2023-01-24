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الثلاثاء24 يناير

صورة..ترامب يظهر رفقة زعيم عصابة

منذ 9 دقيقة
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صورة..ترامب يظهر رفقة زعيم عصابة
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أثارت صورة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حالة من الجدل، حيث ظهر رفقة شخص تبين لاحقا أنه كان زعيما لعصابة يدعى جوزيف “سكيني جوي”.

ويعرف ذلك الرجل بأنه أحد رجال العصابات سيئ السمعة في فيلادلفيا؛ إذ تم تصوير الرجلين معًا في نادٍ للجولف مملوك لترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم ترامب لصحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، التي حصلت على الصورة: “يلتقط الرئيس ترامب صورًا لا تعد ولا تحصى مع الناس لكن هذا لا يعني أنه يعرف كل شخص من هؤلاء”.

وأدين الشخص رفقة ترامب بتهمة الابتزاز في عام 2001، وقضى عقدًا من الزمان في السجن، ثم تم سجنه مرة أخرى في 2018، يتهمة قمار، ثم أطلق سراحه في عام 2020.

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