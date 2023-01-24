كشفت تقارير عن كواليس انفصال كريستيانو رونالدو عن وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز.

وذكرت التقارير أن رونالدو طلب من وكيله أن يضمن له الانتقال إلى بايرن ميونخ أو تشيلسي الصيف الماضي قبل انهيار الصفقات المحتملة بعد أن شعر الفريقان بالقلق من أن النجم قد غاب عن مرحلة الإعداد قبل الموسم.

وتسببت مقابلة رونالدو المثيرة للجدل مع بيرس مورغان في رحيل اللاعب عن مانشستر يونايتد وانتقاله إلى نادي النصر بمساعدة صديقه المقرب ريكي ريغوف.

ولفتت إلى أن رونالدو أصدر إنذارا لمينديز الصيف الماضي، حيث سعى النجم بشدة للابتعاد عن مانشستر يونايتد بعد فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وهدد رونالدو وكيل أعماله بنقله إلى بايرن أو تشيلسي أو الانفصال فيما بينهما، وقد أعرب مينديز لكريستيانو عن عدم موافقته على العديد من قراراته في السنوات الأخيرة، أولها الرحيل عن ريال مدريد.

وجاء الانفصال بين اللاعب ووكيلة بعد فشل الانتقال إلى ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا.