نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مقطع فيديو وثقه أحد سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات اليمنية، لعمليات النهب التي تمارسها عناصر الحوثي الإرهابية بحقهم تحت مسمى الجمارك والضرائب والزكاة والواجبات، وغيرها من الجبايات غير القانونية.

وقال “الإرياني” في تعليقه على الفيديو: هذا المشهد يكشف استمرار مليشيا الحوثي الإرهابيةفي عمليات السلب والنهب بحق المواطنين ومضاعفةالاعباء على كاهلهم دون أي اكتراث بالاوضاع الاقتصاديةوالمعيشيةالصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها،والماساة الانسانية المتفاقمة لليمنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.