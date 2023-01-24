أمير عسير يكرم جمعية ومواطن وقفا على حاجة 6 أيتام ووالدتهم اليمنية

أنهت إمارة منطقة عسير بحضور أمير المنطقة تركي بن طلال ، عددًا من القضايا المجتمعية وخلافات أسرية امتدت لسنوات.

كما كرّمت جمعية منازل الخيرية، لمساهمتها في بناء منزل لستة أيتام ووالدتهم التي تحمل الجنسية اليمنية، والمواطن مفرح بن سعيد القحطاني الذي قام بشؤونهم، وذلك بالمجلس العام بديوان الإمارة.