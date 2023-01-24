كشفت تقارير صحفية عن أن نادي باريس سان جيرمان سيعقد اجتماعا مع لاعب فريقه ليونيل ميسي لبحث عمل عقدجديد معه.

ويتيح العقد الحالي للاعب البقاء مع النادي لعام آخر، لكن الأخير يرغب في مد هذه المدة لفترة أخرى، وفقا للصحفي بمحطة TyC Sports الأرجنتينية، غاستون إيدول.

وأكدت التقارير أن ميسي يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان ويتفاوض فقط معهم، ولا يوجد ناد آخر يتفاوض معه سواء أوروبي أو غير أوروبي.

وأضافت أن ميسي يحب ناديه السابق برشلونة، لكن المشكلة هي أن علاقة إدارة خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الحالي ليست جيدة مع ميسي.