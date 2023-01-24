قالت د. أسماء بن خليوي أستاذ مشارك في الإرشاد والصحة النفسية بجامعة شقراء أن التوصيات العالمية وخاصة جمعية علم النفس الأميركية أوصت بمنع الطفل تحت 10 سنوات من استخدام وسائل التواصل دون إشراف.
وقالت “بن خليوي” لإذاعة قناة الإخبارية أنه يوصى بتقنين وقت استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية، ويسمح لهم من عمر سنتين لعمر ٥ سنوات بساعة واحدة يوميا.
وأوضحت أن الطفل في هذه الفترة العمرة يكون في مرحلة نمو وتشكيل هويته وإذا تم تحديدها في استخدام الأجهزة الذكية تكون النتيجة إعاقة بقية الجوانب الأخرى في النمو.
فيديو | د. أسماء بن خليوي أستاذ مشارك في الإرشاد والصحة النفسية بجامعة شقراء:
وفق توصيات عالمية.. جمعية علم النفس الأميركية توصي بمنع الطفل تحت 10 سنوات من استخدام وسائل التواصل دون إشراف#أوساط_الرأي#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/4Suq1odUC6
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 24, 2023
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