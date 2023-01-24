كشف مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تميل نحو إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، وأن إعلانًا بشأن ذلك سيصدر قريبًا.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أتن ذلك الإعلان سيأتي كجزء من تفاهُم دبلوماسي أوسع مع ألمانيا، وافقت برلين بموجبه على إرسال عدد صغير من دباباتها “ليوبارد 2” لأوكرانيا، وكذلك الموافقة على السماح لبولندا وعدد من الدول الأخرى بحلف شمال الأطلسي “الناتو” بتصدير الدبابات ألمانية الصنع إلى كييف.

كانت ألمانيا رفضت الأسبوع الماضي إرسال دباباتها إلى أوكرانيا، كما رفضت منح الإذن لبولندا بتصدير دباباتها الألمانية من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا أيضًا.