رفضت محكمة الاستئناف في مصر اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من آية، ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، في بطلان عقد بيع “فيلا بمدينة السادس من أكتوبر” التي أثارت جدلا في مصر.

وقامت ابنة الفنان رشوان بالاستئناف على أحكام صدرت في دعاوى ثلاث رفعتها ضد والدها، وقضت المحكمة برفض اثنتين منها، وقضت في الثالثة بإلزامها بدفع مبلغ 893 ألف جنيه له.

ووقعت أزمة بين الفنان رشوان توفيق، وابنته منذ عامين، بعدما استولت على وديعة وضعها الفنان باسمها في أحد البنوك الخاصة، وطلب منها عدم سحبها لبعد وفاته.