قالت المستشارة في الطفولة نادية السيف أن أسعار حضانات الأطفال تتفاوت من 1500 إلى 4000 ريال شهريا.

وأضافت خلال لقائها في برنامج”الراصد” أن التفاوت يرجع إلى مستوى الخدمات والبيئة والأدوات الموجودة ومستوى جودتها ، وكذلك مؤهلات المعلمات .

وتابعت أن بعض الحضانات لا تقدم أي فائدة للطفل سوى احتضانه ورعايته وهناك حضانات أخرى تقدم برامج متكاملة وتتابع نموه الاجتماعي والعاطفي والنفسي، لافتةً إلى أن انتقال الأمراض بين الأطفال في الحضانات يقوي مناعتهم .