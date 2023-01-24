قال الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة وسط جدة للتطوير، مرضي آل منصور، سيكون استادا رياضيا استثنائيا.

وبرر ذلك بأن الاستاد متعدد الاستخدامات وليس مجرد ملعب تقليدي لكرة القدم، كما أنه يمكن التحكم بسقفه آليا.

وأكد، ر خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار، أن الاستاد صمم طبقا لمواصفات “فيفا”، كما أنه يتسع لـ45 ألف متفرج وأنه مكيف.

ولفت إلى أن الاستاد سيكون محاطا بقرية ترفيهية تضم مركزاً للرياضات الإلكترونية وغيره من وسائل الترقيه التي يمكن للفرد والأسرة الاستمتاع فيها وقضاء يوم كامل وليس فترة المباريات فقط.