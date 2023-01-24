يرغب بعض مستخدمي تطبيق واتساب في إخفاء رؤيتهم للرسائل، ووفر واتساب لمستخدميه هذه الميزة.

ويمكن الفرد تفعيل هذه الميزة من خلال فتح الإعدادات في التطبيق، ثم انقر فوق الحساب، والضغط على الخصوصية ثم الضغط على قراءة الإيصالات وإيقاف تشغيل التبديل.

كما توجد طريقة أخرى وهي الضغط باستمرار على الرسالة عندما تنبثق على الشاشة المقفلة لجهاز Apple iPhone، مع الضغط باستمرار على الرسالة عند ظهورها في شاشة iPhone المقفلة، وسيؤدي القيام بذلك إلى سحب معاينة للنص الكامل، مما يسمح لك بقراءته دون فتح الرسالة على الإطلاق.