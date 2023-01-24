كشف الدكتور المقعد سعد الحافي ، طبيب طوارئ الأطفال، تفاصيل تعرضه للتنمر والتهجم من قبل المراجعين راوياً أصعب موقف مر عليه.

وقال “الحافي” خلال لقائه في برنامج الراصد : “لي سنتين في هذا التخصص ، يمكن سنة ونص كاملة كل يوم أطلع من الدوام بسلبية مو طبيعية ومع ذلك حابب الشغل ومعجب به لأني لاقي شغفي فيه”.

وتابع أن أصعب موقف مر عليه ، عندما انفعل عليه أحد المراجعين لدخول ابنه للكشف قبل الناس .

وأضاف : كل ما فحصت مريض ألقاه جنبي فطلبت منه الانتظار قليلاً لكنه انفعل علي أمام الناس وقال لي أمام الناس: كيف المعاق هذا بيعالجنا”.