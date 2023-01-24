أعلن وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن فرحان، استضافة الرياض وللمرة الأولى لجنة التراث العالمي.

وقال وزير الثقافة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر : ” للمرة الأولى، ستستضيف الرياض لجنة التراث العالمي من 10 إلى 25 سبتمبر” .