أعلنت شركة الأهلي إسناد عن توفر أكثر من 35 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض بمجال التمويل العقاري، تحت مسمى مُستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري.

وأوضحت الشركة أن المهارات المطلوبة هي:

1- معرفة قوية وشاملة بالسوق.

2- معرفة تامة بمنتجات التمويل العقاري والعقاري المدعوم وبرامج سكني ومبادرات صندوق التنمية العقارية.

3- علاقات مع المكاتب العقارية والمطورين العقارين.

4- حضور قوي.

5- اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعّال.

6- مهارة التفاوض والاقناع.

وأضافت أن الشروط المطلوبة تتضمن مايلي:

1- المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.

2- خبرة 3 سنوات في البنوك كمستشار عقاري او ما يعادله

3- خبرة 3 سنوات في (المكاتب العقارية – شركة تطوير عقارية – برنامج سكني).

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا