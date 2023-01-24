كشف المستثمر في مجال القهوة سالم بن محفوظ أن أسعار القهوة والهيل مقبلة على انخفاض هذا العام، لافتاً إلى أن أفضل أنواع الهيل لا يتجاوز سعره 50 ريالا.

وقال “بن محفوظ” خلال مداخلة مع برنامج الراصد أن الأسرة السعودية الواحدة تدفع 8000 ريال سنويا على القهوة والهيل لأن القهوة متأصلة وتجسد كرم الضيافة.

وروى المستثمر قصة عميل من القصيم يستهلك من 3 إلى 4 دلال قهوة يوميا ومعدل شهري 5 كيلو من القهوة.

فيديو | المستثمر في مجال القهوة سالم بن محفوظ: أسعار القهوة والهيل مقبلة على انخفاض هذا العام وأفضل أنواع الهيل لا يتجاوز سعره 50 ريالا#الراصد pic.twitter.com/AItX1fANHu — الراصد (@alraasd) January 24, 2023