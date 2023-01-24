أعلنت هيئة السوق المالية بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني 2023م) للترم الدراسي الثالث، والذي يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص)، وتقدم لهم الهيئة المزايا التنافسية إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج.

وأوضحت الهيئة أن التخصصات المطلوبة هي:

1- جميع تخصصات (إدارة الأعمال).

2- جميع تخصصات (تقنية المعلومات).

3- جميع تخصصات (الإعلام).

4- القانون.

5- اقتصاد.

6- المخاطر.

7- إحصاء.

وأضافت أن الشروط المطلوبة هي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- خطاب اعتماد التدريب.

3- انتظام كلي.

4- معدل دراسي لا يقل عن (جيد جداً).

5- يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.

وأشارت السوق المالية إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م، من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــا