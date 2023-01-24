قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تمزيق القرآن الكريم أو حرقه لن يزيد المسلمين إلا تمسكًا به وبما جاء من النور والهدى، واصفًا حادثة حرق وتمزيق القرآن الكريم بالمستفزة والمستنكرة وتقوض الجهود الدولية الرامية لنبذ الكراهية والعنف.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر ” تمزيق القرآن الكريم أو حرقه لن يزيد المسلمين إلا تمسكًا به وبما جاء به من النور والهدى والدعوة لنبذ الكراهية”.

وأوضح: “ما يشهده العالم من أحداث مستفزة يقوم بها بعض المتطرفين والعنصريين مستنكرة من جميع العقلاء، وتسعى لتقويض الجهود الدولية الرامية للتصدي للكراهية والعنف الذي يهدد الأمن”.