استعرض الأمن العام في مقطع فيديو القبض على عدد من المواطنين والمقيمين في جرائم عدة بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام الماضية.

وتم القبض على مقيمين من الجنسيتين السودانية واليمنية، و3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات، واستخدامها في سرقة المحال التجارية والمواشي.

كما أطاحت الجهات الأمنية بمقيمين من الجنسية السودانية في حوزتهما 16 كجم من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

وتم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بحوزتهما 214 كجم من مادة الشبو المخدر، مضيفة: ومواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومادة الحشيش والشبو المخدرتان.

كما ضُبط مواطنان ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدًا، لخلاف سابق بينهم.

وكذلك القبض على مواطن قام بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة، وامرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

واختتم بالقبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة.