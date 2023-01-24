قامت قوات الشرطة في طهران، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مطبعة ودار نشر، كما صادرت آلاف الكتب بسبب كتابة اسم “الخليج العربي” في تلك الكتب.

وقال رئيس الاستخبارات في شرطة طهران، العقيد بيام كاوياني لموقع صحيفة “همشهري” الحكومية، إنه “تم اكتشاف 21 ألف مجلد من الكتب قد استخدم اسم الخليج العربي”.

وأضاف : “تم إغلاق دار النشر والمطبعة ومصادرة الكتب في مدينة (شهر ري) الواقعة جنوب طهران”، مشيرًا إلى أن “هذه الكتب كانت باللغة العربية واستخدمت فيها عبارة الخليج العربي”.

وترفض إيران استخدام اسم “الخليج العربي”، وتقول إن اسمه “الخليج الفارسي” .